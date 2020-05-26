阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）有好長一段時間以大鬍子形象亮相，近日他在個人官方Instagram分享訓練照，只見他刮去濃密大鬍子，清爽的臉龐立刻年輕許多。
新冠肺炎疫情讓歐洲職業足球賽停擺，最近英超和西甲等漸漸展開練習，梅西以新造型隨西甲巴塞隆納隊訓練的樣貌吸引外媒注意，紛紛報導他刮鬍子的趣味訊息，大讚少了落腮鬍的梅西，整個人看起來相當減齡。
目前不清楚梅西刮掉鬍子的原因，不過外媒寫道有人猜或許是疫情之後的新生活，讓梅西懷念過去的時光，才動念改變造型。
(中時 )
阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）有好長一段時間以大鬍子形象亮相，近日他在個人官方Instagram分享訓練照，只見他刮去濃密大鬍子，清爽的臉龐立刻年輕許多。
新冠肺炎疫情讓歐洲職業足球賽停擺，最近英超和西甲等漸漸展開練習，梅西以新造型隨西甲巴塞隆納隊訓練的樣貌吸引外媒注意，紛紛報導他刮鬍子的趣味訊息，大讚少了落腮鬍的梅西，整個人看起來相當減齡。
目前不清楚梅西刮掉鬍子的原因，不過外媒寫道有人猜或許是疫情之後的新生活，讓梅西懷念過去的時光，才動念改變造型。
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