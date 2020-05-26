中職全面解禁指日可待，中央流行疫情指揮中心今（26）日表示，中職不再進行觀眾人數的限制，因此中職可望6月初全面解封，球賽回歸到以往球迷正常看球的日常。

疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說，中職開放球迷進場不做人數限制了，而且中職已經擬定了一個不限球迷進場人數的計畫報請給指揮中心審核。

指揮官陳時中補充表示，台灣維持了這麼久沒有本土確診人數，本土情況相對安全，所以6月7日後，各種活動不做人流的管制，但是每個單位有個別的考慮，指揮中心也不會給予干涉。

(中時 )