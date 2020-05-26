中職要大解放？ 球賽不再限制人數 15:142020/05/26 中時 陳志祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中職可望在6月解封觀眾人數限制。（資料照片／鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中職全面解禁指日可待，中央流行疫情指揮中心今（26）日表示，中職不再進行觀眾人數的限制，因此中職可望6月初全面解封，球賽回歸到以往球迷正常看球的日常。 疫情指揮中心副指揮官陳宗彥說，中職開放球迷進場不做人數限制了，而且中職已經擬定了一個不限球迷進場人數的計畫報請給指揮中心審核。 指揮官陳時中補充表示，台灣維持了這麼久沒有本土確診人數，本土情況相對安全，所以6月7日後，各種活動不做人流的管制，但是每個單位有個別的考慮，指揮中心也不會給予干涉。 (中時 ) #中職 #球賽 #6月 #指揮中心 #本土 也許您會感興趣 推薦閱讀 中職爭取不強制戴口罩 04:102020/05/22 運動天地 再批打高投低 劉志威籲接軌國際 04:102020/05/22 運動天地 大轉彎 端午雙鐵站票、自由座不賣了 11:442020/05/22 生活 《農業科技》瑞基捐贈中央流行疫情指揮中心防疫設備 12:502020/05/22 財經 瑞基贈中央疫情指揮中心五組檢測防疫設備 14:012020/05/22 財經 中職會長槓上中信兄弟 聯盟不是下屬單位 15:182020/05/22 體育 端午連假 雙鐵仍不賣站票、自由座 04:102020/05/23 社會新聞 連續41天無本土個案 指揮中心：今日無新增病例 13:482020/05/23 生活 球讓比賽打太久 吳志揚說別牽拖 04:102020/05/24 運動天地 中職》最強洋投對決 索沙大戰米蘭達 11:042020/05/24 體育 體育熱門新聞 NBA》鄧肯：從不覺得喬丹有很厲害 - 體育 不參加SBL選秀就禁1年 合理嗎？ - 體育 NBA》韋伯勝過鄧肯？歐尼爾這麼說 - 體育 NBA》布萊恩6億美元遺產 父母親可能拿不到 - 體育 《時來運轉》買中華職棒運彩 送大明星簽名球 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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