中央流行疫情指揮中心今日公布本次敦睦艦隊COVID-19群聚疫情調查結果，結果發現第一個確診個案是在台灣，而非帛琉。指揮中心專家小組召集人張上淳表示，第一名確診者研判是三月十日感染，因為症狀沒多久就消失，因此是住進集中檢疫所後才確診，且症狀輕微，以失去嗅覺為主。

張上淳表示，艦隊上確診者中以嗅覺異常症狀為最多，高達57%都有，其次有咳嗽症狀37%，發燒則為30%。

張上淳指出，之前研究指出歐美病毒株較有嗅味覺異常的症狀，大陸武漢的病毒株則較少，而這次艦隊成員的病毒株比對後，和菲律賓的病毒較為類似，研判這個病毒為東南亞病毒。

東南亞病毒是否毒性較低，傳染傳染率才這麼低？張上淳表示，還沒有證據顯示毒性高低，但傳染率低和隔離措施有關。

至於是否還有遺漏的個案？張上淳表示，抗體血清檢驗後共發現8名官兵體內有抗體反應，但其中3名抗體陽性反應很強，另外5名很微弱，但仍列入為極可能病例。

(中時 )