民進黨立委周春米、劉世芳、賴品妤等人，在罷韓前夕呼籲修訂《政治獻金法》，讓罷免團體與被罷免人，在通過第一階段罷免提案後，都得以收取政治獻金。國民黨立委李貴敏尊重該提案，但深表不贊同，痛批行使罷免權開放募款，只是創造了罷免行業，難以避免有心人士藉此斂財。

李貴敏說，台灣目前最需要的是政治穩定、經濟繁榮、社會安全。畢竟罷免不是只有經濟成本，也有社會成本；而所有成本與代價也都由全民承擔，不只是由提案者負擔。

李貴敏表示，罷免案一旦開放政治募款，只會讓罷免成為常態性工作，創造出「罷免專業」，也難以避免有心人士透過這個管道斂財、收費，對台灣人民以及發展都沒有好處。

李貴敏指出，何況，從政治面上來説，候選人被選上後，也無法專心公務，而要擔心被罷免，隨後又要投入下屆選舉。如此一來，究竟能投入多少時間為民服務？

李貴敏強調，罷免是人民的參政權，但行使時應該慎重，不該把例外事情當作原則來辦，對國家發展和未來都沒有好處。我們更應該鼓勵每個被選舉人慎重選擇、選舉人專心公務，任期屆滿後再行檢視政績，才有助民主政治的發展。

(中時 )