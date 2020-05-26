高市府打造智慧健康職場，以高雄加工區為示範區域，預計1萬勞工受惠。（柯宗緯攝）

新冠肺炎疫情肆虐，不少公司行號受到牽連，職場健康更加受到重視。高市府與經濟部工業局合作，結合民生醫院、國軍總醫院左營分院及企業力量，以高雄加工區為示範場域，提供勞工、企業、醫療三方完整健康方案，打造出職場健康管理平台、健康物聯網環境、健檢巡檢作業智能化，預計1萬名勞工受惠。

高雄市長韓國瑜提到，今年度向經濟部工業局提出「智慧職場健康共照應用服務計畫」地方創新提案，並由華電聯網公司團隊申請計畫執行，以勞工的全人健康、健康促進及預防醫學為目標，政府與企業共同照護勞工健康。

韓國瑜指出，該計畫勞工可運用個人化健康資訊APP，接收到健康狀況分析和個別化專業的建議，提升勞工對自我健康管理的重視。廠醫職護透過職場健康管理服務導入，健檢作業智能系統化，取代以往紙本文件，有效管理健檢資料並結合醫療資訊，提供完整的健康照護方案。

韓國瑜表示，企業雇主藉由職場健康管理平台，彙整健檢數據及日常生活量測紀錄，針對慢性疾病與高風險者及早介入關懷，更有效追蹤與掌握員工健康狀況。

衛生局長林立人說，未來可望擴大辦理，與多家醫療院所共同合作，初步以逾30家企業、1萬人以上勞工參與、設備服務量10萬人次以上的服務應用為目標，並串連社區基層醫療及延伸長期照護等服務，助力高雄職場健康照護走向科技化，建構永續經營的友善職場。

先進醫資公司總經理黃兆聖說明，新冠肺炎影響全球經濟，企業可以體會到健康是很重要的議題，如果沒辦法處理好，恐危及企業經濟命脈，這次計畫將防疫元素融入，打造智慧檢疫站透過雲端蒐集大數據，組織企業聯合防疫網，另也整合到醫院端物聯網，分析及管理健檢數據，透過虛實整合共同照護員工健康。

(中時 )