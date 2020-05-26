台中市議員黃守達26日質詢說，台中市政府的「東勢實驗教育園區」，從2018年12月核准至今超過一年半的時間，教育局竟然還沒跟受委託學校海聲華德福簽訂行政契約。目前為止，教育局也對東勢實驗教育園區沒有任何態度，根本惡意擺爛，罔顧實驗教育的家長師生權益，已經有許多師生快等不下去，要市府給個交代。

台中市政府教育局表示，由於東勢實驗教育園區鄰近斷層，且位於山坡地，今年3月10日經市府環保局的環評大會決議，請教育局修正環評報告後再審；另中央國教署審核時也建議仍須辦理地質安全鑑定，釐清用地安全性，因此為維護未來使用安全，將待8月地質安全鑑定報告完成後，再行評估後續處理方式。

黃守達指出，教育局早在2018年12月6日，就核准了委託海聲華德福辦理實驗教育園區的公辦民營案。根據《公立高級中等以下學校委託私人辦理實驗教育條例》第9條：「申請人應自收受核准委託辦理通知之次日起一個月內，與各該主管機關簽訂行政契約」。2019年1月海聲華德福更依規定提出行政契約草案準備議約，然而時至今日，教育局都沒有正式回覆。

黃守達強調，過去這一年半的時間，台中市政府不僅擺爛，更為東勢教育園區設下層層障礙。從去年3月到7月，台中市政府前前後後召開了至少四起「實驗教育園區開發定位研商會議」，還包括一場校長交流意見會，就是希望變更園區的用途與內容，最後卻不了了之。一個已經核准的公辦民營案，為什麼還要這樣拖延？

黃守達質疑，教育局長雖然以土質脆弱有潛在風險為由，說要等到環評程序完成後才能確定。但環評程序已經超過一年半，教育局到目前為止仍然不能確定實驗教育園區要做還是不要做。即使實驗教育園區第一期與第二期工程已經完工甚至驗收，教育局仍不願意就目前的安全範圍與海聲華德福先行議約，學生與家長都在苦等，這不是擺爛什麼是擺爛？

黃守達表示，東勢實驗教育園區有助帶動週遭學校向上提升，更有助高社經地位族群移入，是教育的百年大計；再者實驗教育與體制教育的目標族群也不同，有相輔相成的效果。黃守達要求教育局，不要用程序手段杯葛實驗教育，只要沒有公安疑慮，就不應該再以拖待變，應儘速完成與海聲華德福的簽約。

(中時 )