蘋果(Apple) iPhone 12 系列都還沒發表！就有 iPhone 13 (暫定名稱)的說法傳出！沒錯，就是這麼狂。曾經爆料 iPhone 12 系列可能會縮小「瀏海」(TrueDepth相機區域)的爆料者 Fudge (@choco_bit)稍早前分享，蘋果將在 2021 年的 iPhone 13 當中，移除當前的連接埠，採用嶄新的無孔化設計！若能真正實現，絕對十分令人驚艷。

在 2019 年底、2020 年初，天風國際證券分析師郭明錤、巴克莱(Barclays)都曾預測，2021 年蘋果新 iPhone 將會移除 Lightning 連接埠，不過不是轉用 USB Type-C，而是轉用「全無線」的設計。其中，分析師郭明錤是指出，蘋果會僅在 2021 年高階 iPhone (iPhone 13)中採用這項策略。而稍早之前，爆料者 Fudge (@choco_bit)則是指出在 iPhone 13 系列中都將採用全無線的設計，程度上是更為激進。

Shame the USB-c prototype iPhone 12's arent making it to production. 1 more year of lightning 🥳😭



Oh well, at least smart connector on 13 series — Fudge (@choco_bit) May 25, 2020

Portless — Fudge (@choco_bit) May 25, 2020

for clarification, smart connector thing on 13 series wont be the intended way to charge. Youll be expected to go wireless charging mainly. D6x series (iphone 13 series) hasnt really begun proper development yet so iphone magsafe more of a plan atm. Portless is coming either way — Fudge (@choco_bit) May 26, 2020

針對新 iPhone 的連接埠，在 5 月中旬爆料者 i冰宇宙 曾在微博指出，iPhone 12 系列仍舊全線維持使用 Lightning 連接埠。根據爆料者 Fudge (@choco_bit)的說法，這項自 iPhone 5 以來採用的做法，可能在 2021 年改寫。而由於目前 iPhone 13 系列根本還沒有開始進行研發，爆料者認為除了全無線的解決方法(導入 smart connector)，另一種 MagSafe 接頭的做法，也有可能被採用。

爆料者 i冰宇宙宣稱 iPhone 12 系列仍維持 Lightning 連接埠。(摘自新浪微博)

smart connector 是蘋果先前已經在 iPad Pro 系列中導入的設計，果粉們想必並不陌生。爆料者 Fudge 指出，有機會用於 iPhone 13 當中的 smart connector 並不是用來作為充電之用，而是會依循當前 iPhone 中無線充電(應該是指 Qi 無線充電)的做法來充電。

綜合過往對於蘋果邁向「無線化」的歷史，事實上布局早在 2016 年的 iPhone 7 這一代就開始。同年蘋果也發表了 AirPods 無線耳機，且在 iPhone 7 當中移除 3.5 mm 耳機孔。為了進一步推動消費者擁抱「無線」的趨勢，天風國際證券分析師郭明錤甚至預測蘋果在 iPhone 12 系列盒中不會贈送 EarPods 耳機(驅使使用者主動購買 AirPods)。

在連接埠方面，自 2018 年 10 月份蘋果推出第三代 iPad Pro 並轉用 USB Type-C 連接埠以來，iPhone 也將跟進的說法就甚囂塵上，但是至今都仍未實現。今年初歐盟也計畫立法統一手機、平板、電子書閱讀器等設備的充電設備，也有說法指出是針對蘋果 iPhone 陣營而來(僅有 iPhone、iPad、iPod touch 採用 Lightning 連接埠，大多數 Android 設備如今都採用 USB Type-C 連接埠)。但就 Fudge 還有不少投資機構的看法，蘋果可能打算走更激進的路線，也就是不為 iPhone 轉用 USB Type-C，向 Android 陣營靠攏，而是直接走向「無線」。然而當前距離 iPhone 13 要正式發表，還有約一年半的時間，最終設計被修改的可能性相當大。究竟蘋果會不會在 2021 年推出全無線、無孔化的新 iPhone，等待時間來證明。

(科技)