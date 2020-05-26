社造人才培訓課程一路到7月，獅潭民眾每周三可利用免費課程學習技藝，圖為竹編藝術課程。（獅潭鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

獅潭鄉公所為實現導覽員培訓成果，即日起至6月28日每周末提供導覽服務，遊客準時到文化會館前集合，即可免費體驗。（獅潭鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

獅潭鄉公所為實現導覽員培訓成果，即日起至6月28日每周末提供導覽服務，遊客準時到文化會館前集合，即可免費體驗。（獅潭鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

熱門打卡景點「神祕小徑」也在導覽路線之中。（巫靜婷攝）

獅潭鄉公所為實現導覽員培訓成果，即日起至6月28日每周末提供導覽服務，遊客準時到文化會館前集合，即可免費體驗。（巫靜婷攝）

台灣進入「後疫情時代」，地方拚觀光，苗栗縣獅潭鄉擁有好山好水，街道瀰漫純樸客家風情，鄉公所連續5年執行社區旅遊培力計畫，為實現導覽員培訓成果，加強老街旅遊服務，即日至6月28日逢周末假日提供免費導覽服務，由在地導覽員帶領民眾深入新店老街，深刻體會客家庄豐富的文史內涵。

獅潭鄉公所拚鄉村型觀光，透過社區旅遊培力計畫，培訓地方民眾擔任導覽員，今年邁入第5年，為實現培訓成果，並加強新店老街導覽服務，自5月起至6月28日，每周六、日下午2點到3點，在獅潭鄉文化會館前舉辦免費導覽服務，歡迎民眾多加利用。

農業課長李淑敏表示，充滿人情味的獅潭小鎮，擁有豐富歷史人文內涵，為帶領遊客深入了解老街風光，導覽路線包含有機書店、鐘樓古道、70年代理髮店、村史館、老戲院、熱門打卡景點「神祕小徑」、獅潭教會、庄長宿舍、農會穀倉、豬皮伯公、楓樹伯公、百年龍眼樹等，時間長達1小時。

另外，獅潭鄉公所爭取文化部補助2年96萬元，辦理社區村落營造3期計畫，社造人才培訓有竹編藝術、草鞋編織、茶與生活美學、多肉植物美學、街景營造及當季農產果醬DIY等9堂課程。農業課指出，即日起至7月1日，每周三晚上6點到10點在公所2樓會議室舉辦，希望想來上課的人，先上「獅潭。大小事。」粉絲頁或電洽公所農業課報名。

(中時 )