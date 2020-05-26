立法院會今（26）日進行促轉會人事同意權案投票，國民黨團召開記者會，表達反對立場，強調促轉會變酬庸工具，拒絕背書。國民黨團主張，促轉會為獨立機關，必須超出黨派、獨立行使職權，也是《促進轉型正義條例》所明定，這次促轉會人事案均不符合《促進轉型正義條例》所揭示的精神，因此拒絕為人事案背書，不進場、不投票，表達立場。

國民黨團籲新任促轉會主委及委員們，拋開意識形態，積極為被害家屬獲得名譽回復，長期遭到政府不當徵收、佔用土地，盡速歸還和補償，讓傷痛過去，不分黨派攜手向前。

國民黨團總召林為洲表示，非常尊重將真除促轉會主委楊翠的祖父，台灣日治時期新文學作家楊逵，日據時期曾入獄，228時期、白色恐怖時代曾遭到逮捕、入獄，為台灣民主運動貢獻一定的影響力，但身為二等親的楊翠，以被害家屬身分適合任主委？促轉會成立目的，主要調查228、白色恐怖時期，國家機器對人民是否遭成傷害，調查真相，甚至決定賠償方式、金額等相關事宜，作為一位被害者家屬，適合當任裁判的角色？

林舉例，嘉義鐵路警李承翰因公遭刺身亡，在未來國民參審制上路之後，李家屬是否適合擔任國民法官？林指出，國民黨團書記長蔣萬安主動婉拒出席記者會，他表示，身為當事人的後代，不適宜出席，對促轉會人事案提出不同意見。林說蔣萬安的作法，面對與身分相關議題、甚至職務，採取迴避的行為，才是正確的做法，也是本黨團無法同意楊翠出任的原因。

國民黨團首席副書記長林奕華表示，《促轉條例》第11條明定，促轉會應於二年內，以書面向行政院長提出完整調查報告。但促轉會空轉的原因，不就是前副主委張天欽的「東廠說」所造成？整日不務正業，忙著鬥爭異己，事實上完全沒有「續命」的正當性。

林指出，促轉會說要「除垢」，是否先改先除自己的垢？笑傲江湖有段經典名句，欲練神功、必先自宮，當年造成促轉會成東廠，造成社會譁然，當初所有促轉會成員都該下台，先除垢自己，才能重新喚起民眾對促轉會的信任。可惜當選的主委、副主委都是當時「張天欽事件」時的委員，自己都無法促進自己轉型正義，如何在促進過去立的轉型正義？

林指出，促轉會副主委葉虹靈在當時面對「張天欽事件」曾說，若早知道吹哨者的想法，或許結果會有所不同，換言之，葉虹靈當初發言是以民進黨角度，不是為保護「吹哨者」為出發點，顯然以政黨利益大於轉型正義，如此以政黨思維的副主委，如何能公平、公正做好歷史轉型正義工作？

林質疑，新任委員陳雨凡2019年立委選舉，疑似以搓圓仔湯方式，私下跳過所屬政黨，與民進黨候選人協商而退出立委選舉，如今為民進黨提名為促轉會委員，其正當性和意圖，讓國民黨團質疑是否有酬庸關係？

藍委吳怡玎表示，楊翠去年10月面對立委質詢曾非常肯定說，在本任期內可完成轉型正義工作，不再延長。不到半年時間，又回到立法院成新任主委提名人，對促轉會再延2年的具體工作目標、方向，說不清、講不明白，每年花納稅人1億5千萬元維持促轉會，過去2年，沒半毛錢用在被害者家屬身上，過去國家不當取得土地、財產粗估約400多億元，多數在國有財產署名下，難道不能立即返還受害家屬？還要繼續操作意識形態？正義如何能促轉？一個代主委時都做不好的人，如何在正式接任主委時能做好？

藍委陳以信表示，促轉會當初立法的目的在於「確保台灣不同政黨能於自由民主憲政框架下，形成平等、合理的競爭關係，並避免未來犯下相同歷史錯誤」。且設計2年落日，冀望能盡速完成撫平歷史傷痕。但是這2年以來，促轉會除了操弄意識形態、「張天欽事件」，和幾份沒有真相的報告書，看不到對撫平傷痕的成果。

陳說現《促轉條例》得再度延長2年，且沒次數限制的依據，原本任務性組織，可能演變成常設性組織，違背促轉會成立的目的，一個屬於規劃型的機關，可能演變成酬庸機關。國民黨團預計將提出修正案，明定落日條款，延長僅限1次的設計，避免「促轉、再轉」、「轉個沒完」的任務型組織變形。

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