何鴻燊於1921年11月在香港出生，祖籍廣東，是香港商人何東爵士的侄孫。據了解，作為以賭場起家的富豪，澳博控股是何鴻燊最核心的資產，自1961年何鴻燊一舉拿下澳門賭場獨家專營權後，便獨攬賭權四十年，一步步夯實自己「賭王」的地位。

值得一提的是，除了核心的幾家上市公司澳博控股、新濠國際、信德集團外，何鴻燊旗下還擁有王牌國際等多家企業，業務版圖涉及地產、酒店、博彩、旅遊等，其控制資產達到了5000億(人民幣，下同)，個人財富達700億。

做為何鴻燊核心產業的澳博控股所屬的賭場與酒店，就有：葡京娛樂場（Lisboa）、葡京水晶宮娛樂場（Crystal Palace）、葡京蒙羅麗莎娛樂場（Mona Lisa Palace）、聚寶庫角子機娛樂場（Treasure Cavern）、葡京澳博角子機娛樂場、名門天下娛樂場、海島娛樂場（Taipa）、假日鑽石娛樂場（Holiday Inn Diamond）、金碧羅浮宮娛樂場、勵駿會娛樂場（The Legend Club）、法老王宮殿娛樂場（Pharaoh's Palace）、奧秘角子機娛樂場（Orbit)、勵駿會娛樂場、遊艇會娛樂場（Marina Infante）、君怡娛樂場（Grandview)、皇家金堡娛樂場（Casa Real）、金龍娛樂場（Golden Dragon）、財神娛樂場（Fortuna）、英皇宮殿娛樂場（Emperor Palace）、英皇娛樂酒店、巴比倫娛樂場（Babylon）、火鳥角子機娛樂場（Flamingo）、新葡京娛樂場（Grand Lisboa）、十六浦娛樂場（Ponte 16）、凱旋門娛樂場（Arc de Triomphe）、海立方娛樂場（Oceanus）、賽馬會角子機娛樂場（MJC）。

在亞洲金融危機時，何鴻燊資產曾大幅縮水，但隨著近年經濟的復甦和博彩業的快速發展，何鴻燊旗下資產也得以復甦。另外，何鴻燊在大陸也有不少的投資，其中就包括房地產、車輛配件、高爾夫俱樂部、物業服務等。

(中時電子報)