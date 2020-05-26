敦睦艦隊群聚疫情調查結果今天出爐，總計有36名病毒核酸檢驗陽性之確定病例和8名血清抗體陽性之極可能病例，所有病例皆為磐石艦人員，中央疫情指揮中心調查後，認為磐石艦應有4波人傳人疫情。

專家諮詢小組召集人張上淳教授表示，疫調發現第一位確診案例發病日期是3/10，也就是在士兵上船之前，因此才研判感染源來自台灣本土，4波人傳人感染日期大約落在3/10、3/20、4月初、4月中旬，每一位確診都有詳細詢問14天症狀與接觸史，健保資料1~4月調查有無呼吸道症狀，3/10最早發病的士兵無出國史，目前也無法了解感染源為何。張上淳說，經過4波人傳人感染之後，病毒的傳播力並沒有愈來愈弱，但與個人的衛生防衛有關，如果有戴口罩、勤洗手，就不會被傳染，相反來說就會。

至於抗體檢測，張上淳解釋，針對敦睦艦隊的全體士兵抗體檢測，三間實驗室都各自採取不同的檢驗方式，包括選用的抗原蛋白不同、試劑不同，甚至是採用整個病毒的檢驗方式都有，其中也有已經上市的試劑、歐盟認證的試劑等等，三間實驗室都是採取多元的方式去檢驗，結果發現試劑的敏感性、特異性都相差甚多。經過第二次採檢之後，才能再度確認抗體檢驗的結果，也能從血清中IgM、IgG是否有變強等，來判斷檢驗的偽陽性、偽陰性，能夠更了解檢驗的可信度。

(中時電子報)