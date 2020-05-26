金管會主委黃天牧今（26）日舉行上任記者座談會，宣布將針對保險業清償能力、信託業務、公司治理、綠色金融、金融科技、金融資安等面相，在3個月內、即8月底前完成6大興利方案規畫措施，未來陸續上路施行後將視情況進行滾動式檢討。

6大興利方案包括公司治理3.0－永續發展藍圖、綠色金融行動方案2.0、保險業新一代清償能力制度、信託業務2.0、金融資安行動方案、金融科技發展路徑圖等，以實現強化金融韌性、推動創新金融、發展永續金融、落實普惠金融等4大監理目標。

黃天牧指出，他期許並提醒同仁，應秉持蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）「虛懷若愚，求知若渴」精神，審時度勢調整監理思維，持續掌握金融創新、金融科技跨域整合及金融商品多元化發展等趨勢，引領金融業朝向金融科技、金融創新及永續發展，落實普惠金融。

黃天牧表示，健全的金融監理政策需務實規畫每項金融配套，在政策訂定過程中博採眾議、妥善評估，相關政策論據應充分，作好利害關係人的溝通，以理服人。雖然上任才7天、尚未跟業者見面，但首先會先邀請科技業「喝咖啡」，傾聽業者心聲。

(時報資訊)