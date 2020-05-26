「砌洽砌洽」青創基地，由陳泓碩(左)、陳柏霖(右)、黃于千(中)等3人合力，進行台鐵宿舍青創改造計畫。（謝瓊雲攝）

「呷飽沒？」一句台灣人掛在嘴邊的溫暖問候，激發來自馬來西亞的張凱婷(左)設計三代宅住宅空間的靈感、鄧雯憶(右)則推出綠建築環保廟宇，盼改善焚香、燒金紙造成的空汙問題。（謝瓊雲攝）

鹿港是國際知名觀光小鎮，潘冠廷（右起）、劉倪均、許閔宣、蔡怡萱等人看見人口外移後街區許多老屋成為空屋問題，想要改造鹿港老街，帶動街區群聚效應，形成「老街永續經營鏈」（謝瓊雲攝）

來自雲林的李幼溱等人對未來綠建築很有感覺，設計出「未來．共森－高級住宅大樓」。（謝瓊雲攝）

來自馬來西亞的鄧雯憶(右起)，對於臺灣到處都有廟宇感觸特別深，她認為臺灣的廟宇文化很有特色，與同學賴旻暄、蔡鴻彬等人設計「菩提樹下」，獲得極大共鳴。（謝瓊雲攝）

建國科技大學空間設計系「庄頭戲院」主題畢展在校內登場，12組作品以在地城鄉生活空間改造，有符合時代潮流的青銀共居三代宅、智能果菜市場，也有將台鐵宿舍、台中市中區舊城和高鐵特區國際展館等熱門話題空間改造設計，創意令人驚艷。

家住溪湖鎮的楊正雄，與同學李蕙欣、謝昀晅，將溪湖果菜市場改造成現代化的「綠菓生機-智能果菜市場」，將老舊傳統市場帶向未來循環經濟化，並思考人類與地球自然之間的共同生存之平衡性。

陳泓碩、陳柏霖與黃于千則以彰化火車站「台鐵宿舍青創改造計畫」，設計出「砌洽砌洽」青創基地，還以虛擬實境具象呈現作品，盼能讓更多彰化子弟畢業後留在家鄉創業、找尋更適合自己發展的方式。

來自馬來西亞的張凱婷，則對台灣人熱情問候語「呷飽沒？」印象深刻，因此與同學陳泓樺、蔡明權合作設計出三代宅概念創作，讓年輕人與爺奶一起生活，相互關懷照顧，分享不同世代生活經驗。同樣來自馬來西亞的鄧雯憶則對於全台廟宇林立感觸很深，著迷於廟宇宗教文化的同時，她也反思焚香、燒金紙造成的空氣汙，因此推出「菩提樹下」廟宇綠建築，獲極大共鳴。

校長江金山表示，設計學院空間設計系很重視學生的實務創作，要求每年應屆畢業學生都必須參加畢業專題製作，且創作主題都經過業界老師的審核通過後才開始創作，由業界老師參與評分，做到學用無落差，也讓多數學生畢業隨即就業，無縫接軌進入職場發揮所學。

(中時 )