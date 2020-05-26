建國科技大學空間設計系「庄頭戲院」主題畢展在校內登場，12組作品以在地城鄉生活空間改造，有符合時代潮流的青銀共居三代宅、智能果菜市場，也有將台鐵宿舍、台中市中區舊城和高鐵特區國際展館等熱門話題空間改造設計，創意令人驚艷。
家住溪湖鎮的楊正雄，與同學李蕙欣、謝昀晅，將溪湖果菜市場改造成現代化的「綠菓生機-智能果菜市場」，將老舊傳統市場帶向未來循環經濟化，並思考人類與地球自然之間的共同生存之平衡性。
陳泓碩、陳柏霖與黃于千則以彰化火車站「台鐵宿舍青創改造計畫」，設計出「砌洽砌洽」青創基地，還以虛擬實境具象呈現作品，盼能讓更多彰化子弟畢業後留在家鄉創業、找尋更適合自己發展的方式。
來自馬來西亞的張凱婷，則對台灣人熱情問候語「呷飽沒？」印象深刻，因此與同學陳泓樺、蔡明權合作設計出三代宅概念創作，讓年輕人與爺奶一起生活，相互關懷照顧，分享不同世代生活經驗。同樣來自馬來西亞的鄧雯憶則對於全台廟宇林立感觸很深，著迷於廟宇宗教文化的同時，她也反思焚香、燒金紙造成的空氣汙，因此推出「菩提樹下」廟宇綠建築，獲極大共鳴。
校長江金山表示，設計學院空間設計系很重視學生的實務創作，要求每年應屆畢業學生都必須參加畢業專題製作，且創作主題都經過業界老師的審核通過後才開始創作，由業界老師參與評分，做到學用無落差，也讓多數學生畢業隨即就業，無縫接軌進入職場發揮所學。
(中時 )
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