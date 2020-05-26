兩岸三地聞人、澳門賭王何鴻燊病逝，享耆壽98歲，傳奇一生也就此畫下句點。值得一提的是，何鴻燊一生桃花不斷，共娶了4位太太，元配黎婉華更有「澳門第一美人」之稱，57年來育有17個子女，晚年再遇新歡，但入豪門之路卻遭阻，而這段戀情只維持不到兩年就結束了。

據陸媒報導，何鴻燊元配黎婉華一生命途多舛，因遇重大車禍喪失記憶，生活不能自理，2004年去世，享年80歲，另有二太藍瓊纓、三太陳婉珍及四太梁安琪，在何鴻燊病危時都守身邊，一刻不離。

除了四位太太，據傳何鴻燊晚年又遇新歡鄧詠詩，當時的他已86歲。鄧詠詩本是一名護士，因成為三姨太陳婉珍的私人看護，深受同樣是護士出身的陳婉珍信賴，2007年何鴻燊因便秘灌腸受傷，陳婉珍讓鄧詠詩照顧何鴻燊，沒想到卻發展出一段撲朔迷離的戀情。

當時鄧詠詩未滿30歲，與86歲的何鴻燊談起「爺孫戀」，2007年底兩人約會被媒體拍到，戀情因此曝光。對此，四姨太梁安琪感到相當不滿，因何鴻燊曾對她說「這麼多年我找到你，我就認出你是最好的舞伴，就不要再找其他的舞伴」，自認是何鴻燊最後一個愛人，對於鄧詠詩的出現很是反感。

當時媒體曾致電梁安琪問到「五姨太」，她冷淡回應，「那個是看護，之前何先生病過，就找個看護陪著他」。加上當時何鴻燊年事已高，對於現有四房來說無疑是多出一個爭產者，至於是哪房姨太向媒體曝光何鴻燊的「黃昏之戀」則不得而知。

(中時電子報)