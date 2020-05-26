西門子歌美颯26日表示，宣佈全世界單支最大的裝置容量的離岸風機，將用在海龍2號風場，預計2024年完工的遴選風場300MW就會導入使用，另外海龍整體1,044MW的離岸風電計畫，目前也正評估未來全面導入西門子歌美颯最新型風機的可能性。

據悉， 西門子全新的離岸風機單支裝置容量為14MW，風輪直徑222公尺的，光單葉片就有108公尺，產品原型將於 2021 年完成，2024 年開始供貨。 值得注意的是，風機組裝將會設在台中港的組裝廠，是西門子歌美颯把最新風機技術首度離開歐美，代表有決心進軍亞太市場。

西門子歌美颯補充，海龍2號風場的300MW離岸風場，實際所需之風機數量將依後續風場配置而定。西門子歌美颯已於2019年11月與海龍離岸風電計畫簽署風機供應優先承攬協議。協議內容的執行，將待後續海龍離岸風電計畫投資開發商 – 加拿大北陸能源、新加坡玉山能源及日本三井物產的最終投資決定為依歸。

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