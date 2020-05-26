針對蔡英文總統520就職典禮，《鏡週刊》今（26）日爆料，高雄市長韓國瑜原本與新北市長侯友宜相約缺席，但侯臨時變卦，決定出席，讓韓被放鴿子。對此，高市府副發言人白喬茵駁斥，沒有相約參不參加，市長因市政繁忙不克出席，但仍獻上滿滿祝福。

《鏡週刊》以「禿子槓漢子」為主題進行系列報導，指稱侯友宜刻意出席520就職大典，而放韓國瑜鴿子。侯友宜今澄清表示，早就有準備出席，國家慶典是最重要的一件事，所以與一些例行性會議相較之下，以參加國家慶典為主要原則，別的縣市是否參加，他都給予尊重。

白喬茵則代韓國瑜回應表示，總統就職大禮是國家大事，各個縣市首長都可看自己行程、公務是否繁忙決定是否出席，當然也不會有相約參加或相約不參加之事，市長曾說過現今高雄市政非常繁忙，要把一天當兩天使用，因此沒有出席，現階段要忙紓困、防疫，還有登革熱與梅雨季後治水等問題，市長當天雖未參加，但仍獻上滿滿祝福及期許。

至於義聯集團旗下兩家飯店推出666促銷案，媒體質疑在罷韓敏感時刻推出，是否代表高市府與義聯集團關係生變？白喬茵表示，韓市長曾開直播告訴大家，若6月6日有來高雄，不妨到高雄在地店家消費、刺激買氣，對於有些店家推出優惠方案活絡經濟，「我們相信所有起心動念都是為了讓高雄更好，並沒有所謂的政治聯想」。

媒體問及罷韓團體冒用法務部LOGO一事，白喬茵認為，此事涉及中華民國最高司法機關的威信，但原不原諒這件事，不是任何一個人單方面說了算，必須回到司法層面去釐清，會比較符合全民的期待。

(中時 )