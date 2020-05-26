苗可麗感傷憶雨吳朋奉相處點滴。（林淑娟攝）

苗可麗、曾珮瑜、歌手周蕙26日為HBOAsia、myVideo《做工的人》現身宣傳，被問到影帝吳朋奉驟逝一事時氣氛感傷，他曾在《含笑食堂》飾演苗可麗的初戀情人，兩人無緣修成正果。苗可麗今受訪時含淚表示，早上聽到消息後大受驚嚇，一直跳針問「蛤？為什麼」，她呆坐了很久，很難接受相信這件事，又突然覺得人生真的好無常，更覺得應該珍惜當下。哭紅眼的她說「來生再見」。

曾珮瑜也哽咽透露去年兩人一起擔任桃園電影節評審，因為經常一起看片討論，相處過程很愉快，因而建立好交情，他們還曾認真討論要想一起搬去住桃園，兩人最後一次見面是在去年金鐘獎後台，當時他剛拿獎，兩人也沒機會好好合照。她說過去兩人曾多次演同一部作品，卻始終沒能演對手戲，本來很期待之後有機會要正式合作，「超級無法相信怎麼會發生這件事⋯⋯」。

苗可麗回憶當年合作《含笑食堂》之初，覺得他很靦腆，總是背著一個農藥袋，很文青風，當時不太清楚他是誰，只知道他很會演戲、是影帝，而且要演她男朋友，「他不太講話，人也很簡單，很接地氣，感覺不出來是三金影帝」，後來因為吳朋奉經常會搭她的車從宜蘭回台北，所以變得比較熟，最後一次遇到是在某部舞台劇的後台，他帶著當時的女友一起，還介紹給她認識。「他對表演很堅持，個性很酷，對於接戲、生活都有他堅持的樣子，說他想說的話。他是藝術家，有他的理想堅持，但也會因此比較辛苦」。

苗可麗說，她今天出門前腦子掃描很多過去在一起的片段，想起他總是背著農藥袋不來獨往的身影，「我看過一本書，它說，我們來到這世界，一切都是安排好的，離開也是。今天看到臉書上所有人都在懷念你，這輩子也就足夠了」，雖然對於他突然離世還是無法接受，她只能感慨地說：「你也太瀟灑了！」她聽說人死後會回來看大家怎麼講他，「希望大家去回想他美好的一切，讓他開心地離開」。

她也因為吳朋奉的驟逝更體會到要珍惜當下，原本有一件想做但猶豫很久的事，她今天馬上跟朋友說「幫我約那個人，我要跟他談一談」，平時害羞的她，今天跟《含笑食堂》裡的演員傳訊息時，因為太難過忍不住說了「愛你」，決定對身邊的人都要勇敢把愛說出口。

HBO Asia、myVideo原創影集《做工的人》演員苗可麗、曾珮瑜、周蕙媒體聯訪時談到過世的吳朋奉時，都非常難過。（盧禕祺攝）

(中時 )