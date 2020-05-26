線上戰艦對戰遊戲《戰艦世界》（World of Warships）宣布，即日起至6月28日於台南市安平德陽艦園區貨櫃區，搭配Razer 贊助的電競筆電、滑鼠、耳機及鍵盤，打造高規格「戰艦世界貨櫃體驗館」。活動期間免費開放園區訪客參觀、拍照打卡、體驗《戰艦世界》、Razer 電競產品。現場完成《戰艦世界》帳號註冊及試玩的玩家，還可參加抽獎，有機會免費暢遊夏威夷。《戰艦世界》希望藉由結合德陽艦園區的主題性，打造令人驚喜的體驗空間與一系列玩家互動活動，拉近與園區訪客的距離，更提供軍事迷及新玩家現場體驗《戰艦世界》的機會。除了能體驗遊戲外，體驗館也設置《戰艦世界》照相區，現場完成拍照打卡的玩家就能獲得《戰艦世界》精美小禮物乙份。

（圖/戰遊網 提供）

針對新玩家，《戰艦世界》將贈送一系列遊戲內建商品，協助玩家快速上手，只要透過活動連結完成註冊並輸入指定新手玩家邀請碼：WIN2020，就能立即獲得價值50美元的「新手玩家贈禮」，包括500達布隆、100萬銀幣、3艘加值戰艦及7天加值帳號。

（圖/戰遊網 提供）

針對「戰艦世界貨櫃體驗館」現場完成註冊及試玩的新玩家，除了獲得「新手玩家贈禮」外，還能另外參加抽獎活動，頭獎將由《戰艦世界》贊助一名幸運玩家與一位朋友免費暢遊美國夏威夷 (機票加住宿) 。Razer 也將贊助PS4電競搖桿、電競麥克風、電競鍵盤、電競滑鼠及電競耳機等眾多高規格產品為抽獎獎項。

因應目前新型冠狀病毒疫情，針對活動現場也將全面進行配套的防疫措施，民眾在入場「戰艦世界貨櫃體驗館」前，現場工作人員將使用額溫槍測量體溫、加強手部消毒等措施。

(科技)