陳家欽在會議上明確指示，全力維護活動期間任何相關人、物、處所的安全，只要有企圖干擾、危害，影響罷免案的結果，如賄選、暴力介入或操弄賭盤等違法行為，一定要全力排除和法辦。(劉宥廷攝)

高雄罷韓投票6月6日登場，盛傳有黑道派小弟在投票所外盯場等情資，警政署長陳家欽26日南下主持治安維護專案會議；陳家欽表示，秉持投票前平安、投票日平順、投票後平穩的原則，宣示嚴正執法及制裁暴力的決心，並強調罷免維安工作一定要保持行政中立。

陳家欽在會議上明確指示，全力維護活動期間任何相關人、物、處所的安全，只要有企圖干擾、危害，影響罷免案的結果，如賄選、暴力介入或操弄賭盤等違法行為，一定要全力排除和法辦。

陳也提到，近日有傳聞黑道分子將在投開票所監票，使人不敢去投票，如傳聞屬實，應報請地檢署依法嚴辦。高市警局副局長王欽源受訪表示，目前市刑大尚未接獲相關情資，但會持續嚴查。

6月6日當天1823處投開票所維安工作，高市警察局將妥適規劃警力，投入一共7000名警力，因應突發狀況發生，並向警政署申請警力支援，機動處理各種突發事故。

另從4月27日開始，警政署每日支援高市府警察局2個分隊80名警力，執行罷免案安全維護工作，投開票當日及投票後的的安全維護，警政署至少會增派500名警力支援，由高市警察局隨時滾動式檢討警力部署。

(中時 )