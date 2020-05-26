國發會主委龔明鑫25日證實，「振興券」規劃方向是以1000元換3000元振興券，不排富也沒有年齡限制，唯一限制是不能在電商平台使用，引起外界關注！對此，名嘴羅友志指出，振興券，就是「馬地魔的消費券」啊！他諷刺表示，前總統馬英九果然是民進黨陣營裡頭的「佛地魔」，不能說、不能好、不能學。

振興券本周將由蘇揆拍板定案！政院擬砸460億，期發揮點火效益！國發會主委龔明鑫昨證實，目前規畫大方向是每位民眾只要付1000元，可換取3000元，沒排富限制，振興券限制在電商以外實體通路使用，但不限制消費項目，預定7月上路。龔明鑫強調，該方案仍待政院拍板。

然而，此舉遭譏就是根本就是「蔡版消費券」。由於馬政府時代發的消費券，是被蔡政府汙名化的的政策，等同馬政府執政不力的代名詞，可持續羞辱馬政府的「633」做不到，蔡政府被酸，說什麼都不能重蹈馬政府覆轍。

對此，羅友志在臉書發文直言，振興券就是「馬地魔的消費券」啊！他批蔡政府為了不讓人說「學馬英九」，故意加個酷碰券的模式，「我沒有學馬英九喔！」他諷刺表示，馬英九果然是民進黨陣營裡頭的「佛地魔」，不能說、不能好、不能學。羅友志最後表示他偏要說「2000元版的馬英九消費券啊！」

(中時電子報)