長照機構督導員陳芃蓁及時將在家中跌倒的獨居老人送醫救治。（社會局提供／洪榮志台南傳真）

今年5月台南市新營區一名獨居長輩在家不慎跌倒，市府社會局特約居家服務單位台南市私立惠山居家長照機構督導員陳芃蓁與居服員因聯繫未果察覺有異，立即連繫家屬，並通報警消破門進入協助長輩脫困送醫，市長黃偉哲26日在市政會議中特別表揚陳芃蓁的機警與愛心。

這名92歲的獨居長輩，日前經社會局長期照顧管理中心進行評估，由個案管理師到宅實際依長輩需求擬定照顧計畫，並轉介居家服務單位惠山居家長照機構提供陪伴外出、陪同就醫、家務協助等服務。

5月12日上午，居服員到長輩家提供服務時，發現長輩遲遲未應門，立即回報陳芃蓁，並通報警消單位及聯繫家屬。經消防單位破門進入後，發現長輩已跌倒在地，督導員、居服員立即偕同救護單位將長輩送醫。

但因長輩的家屬住在外地無法及時趕到醫院，陳芃蓁於長輩送醫後全程陪同照顧，協助長輩接受檢查及治療，直到家屬趕至醫院時，已將近照顧6小時，讓家屬非常感謝陳芃蓁對長輩的細心、愛心與耐心，使長輩獲得良好照顧。

市府社會局指出，台南市長照2.0服務項目中以「居家服務」申請量居多，去年就將近有7800件申請案，期望能透過公私協力專業服務，滿足市民眾對長照的需求，除可減輕家屬的照顧負擔，也能提升老人照顧的品質。

(中時 )