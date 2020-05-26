根據德國市場研究機構捷孚凱公司(Gesellschaft für Konsumforschung)周二釋出的報告指出，德國的消費者信心指數(consumer sentiment indicator)已從谷底回升。

德國的消費者信心指數在五月時降至紀錄最低位的-23.1％，相較於去年六月的10.1％大幅萎縮。捷孚凱公司近日調查了2000位德國人的購買意願，根據分析結果預估，指數將會在六月微幅攀升至-18.9％，雖然仍低於去年同期紀錄，但可看出歐洲最大經濟體正逐漸從疫情中復原。

捷孚凱公司消費研究專家柏克爾(Rolf Buerk)表示，隨著德國及歐洲各國商業活動逐步解封，消費者購物傾向也將漸漸回溫。

「但不確定性依舊存在」，柏克爾強調，「失業及減薪問題始終困擾著消費者，並成為阻礙消費的一道牆，零售商和生產商勢必要繼續面對低氣壓。」

受到低薪問題影響，德國人的儲蓄傾向也下降。柏克爾表示，尤其對於文化工作者來說，收入已歸零一段時間，短時間內不易見到曙光。

隨著各國逐漸解除限制措施及疫苗研發漸露曙光，歐洲股市今日樂觀回應，倫敦FTSE開盤漲20點報6,104點，德國DAX 漲87點報11,453點，法國CAC40漲32點報4,559點，義大利FTSE MIB101則是大漲101點報17,654點。

隨著美國生技公司Novavax周一宣布疫苗進入第一階段實驗，亞股走揚，並帶動歐洲股市隨之走高。

另一疫苗研發公司Moderna最近的報告也指出成功在45位受試者的體內創造抗體，消息一出激勵投資人信心。

(工商 )