正值盛產季節的芒果與荔枝，是日本消費者最喜愛的臺灣水果，但隨著全球新冠肺炎疫情蔓延，導致國際空運量能減縮、航運成本增加及班機艙位無法確定，對我水果外銷造成影響。農委會為了協助國產荔枝及芒果順利銷往日本，日前輔導台灣蔬果輸出業同業公會與中華航空公司達成協議，以「包艙」（類包機）方式提供固定艙位供臺灣水果輸銷日本，首班水果包艙貨機於今（26）日啟航，載著30公噸玉荷包荔枝及愛文芒果直飛日本，適逢日本解除緊急狀態時機，為當地消費者帶來最甜美的臺灣水果好滋味。

農委會表示，臺灣荔枝滋味酸甜均衡、果核小且果肉飽滿，深受日本消費者喜愛，去年外銷達103公噸，金額約新臺幣3千萬元，其中銷往日本為99公噸，占外銷總量96%。

我國銷日愛文芒果外表鮮艷、皮薄肉質細嫩、口感香甜且多汁，獲選為日本消費者最愛的臺灣產品之一，去年芒果外銷日本657公噸，金額約1.6億元。今年受到新冠肺炎疫情影響，為確保海外訂單及持續經營既有市場，農委會除了提供芒果及荔枝等水果海外拓銷獎勵外，同時依循花卉包艙模式，輔導台灣蔬果輸出業同業公會與中華航空公司達成「協議包艙」（類包機），以穩定航空貨運的艙位與成本；經過各方協商與努力，每周二、三將由華航提供2班固定貨機艙位，載著臺灣荔枝及芒果直飛日本成田機場，確保日本消費者享受到新鮮直送的臺灣幸福水果。

農委會說明，許多日本消費者及在日臺灣人，都盼望能吃到臺灣荔枝及芒果，以解不能來臺旅遊的苦悶及思念臺灣的鄉愁。本次計有5家外銷業者參與水果首班包艙，荔枝及芒果分別為20公噸及10公噸，合計30公噸，至6月底止每周二、三也將持續有臺灣水果直航出口日本，除了穩定國內農民收益，也讓日本消費者及在日臺灣人不受到疫情影響，可以吃到最甜蜜幸福的臺灣好滋味。

農委會並提供臺灣荔枝、芒果在日本的宅配窗口聯絡方式，歡迎想要一嚐臺灣水果好滋味的日本消費者及在日臺灣人直接聯繫選購。

(工商 )