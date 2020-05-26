劉若英25日釋出翻唱歌曲〈Shall We Talk〉Live MV，她日前在「陪你線上演唱會」演唱這首歌曲時，分享自己防疫期間聽到一些「尷尬」新聞，好比宅在家太久，很多夫妻感情拉警報，還聽聞申請離婚的人變多，但相反地，也有人24小時跟小孩相處，家人感情突然升溫，她藉這首歌，想對大家說：「也許因為過去很忙碌的生活，我們難免忽略跟身邊的人有很多的溝通，這次難得的非常時期，我想你是跟你身邊的人更加親密，還是更加疏離呢？也許是該好好溝通的時候。」提醒大家夫妻相處、育兒教養雖然不易，但也就是這樣有甜有苦、有喜有悲才是生活的一部份。

而在防疫期間，劉若英在家當全職家庭主婦，除了煮飯帶小孩，她也追劇，放縱自己大吃垃圾食物，坦言兩個星期下來，自己「胖了！呆了！但真的好開心喔！」她認為宅在家的日子，適度放鬆，充份的休息準備，是為了日後相聚的那一刻儲備能量。

她上月在內灣戲院舉辦「劉若英陪你線上演唱會」，成功感動了1.5億人次，相信音樂把當晚演出的聲音都紀錄下來，11首動人精華歌曲收錄在《2020 劉若英陪你 獻上錄音專輯》，實體專輯包裝精美，一打開即可看到紀念冊紙材，往層層各個方向開闔，內藏的寫真幻燈片，更是劉若英獨具匠心的巧思。《2020 劉若英陪你 獻上錄音專輯》5月25日發行，同日晚上8點〈Shall We Talk〉Live MV相信音樂官方頻道暖心上線（https://www.youtube.com/watch?v=zxh4ARKVtzs）。

劉若英日前在內灣戲院舉辦「劉若英陪你線上演唱會」。相信音樂提供

(中時 )