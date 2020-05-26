航太關鍵零組件製造廠晟田(4541)下午舉行法說，黃(方方土)宇協理說，新冠肺炎疫情來得又快又急，再加上737 Max還無法出機，預期第2季營運所受到的衝擊將會最為嚴重，第3季末到第4季營收將會漸漸回穩，由於訂單沒有消失只是延後，若疫情沒有重大變化都在控制內，預期2021年航太營收將慢慢恢復。

黃(方方土)宇指出，受到疫情影響無論是波音、空中巴士及GE Aviation都陸續停工，航太零組件市場需求下降，衝擊公司首季航太營收占比略降至70%，而精工產業部分營收占比增至30%，由於航空製造部分受到影響很大，因此將會積極爭取精密產業營收成長，預期Q2、Q3精工營收占比還會再增加。

新冠新冠肺炎疫情3月開始席捲歐美，波音、空中巴士及GE Aviation陸續停工，5月起歐美陸續解除封城，但因生產產能停了一段時間，就算復工也有延遲效應，供應鏈會受到影響，交貨時間會往後推，預期影響時間將會到7月左右。而737Max也傳出好消息，波音預計將在8月重新恢復737Max的交機，疫情若沒有重大變化，黃(方方土)宇為，2021~2022年間航太製造業將恢復到2019年時的狀態。

(時報資訊)