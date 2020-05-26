瑞磁生物科技(ABC-KY)初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，該公司辦理競價拍賣股數651萬6000股，公開申購股數為172萬9000股，本次參與投標投標單筆數計4169筆，合格標單共3896筆，最低得標價格80.50元，最高得標價550元，得標加權平均價格90.21元。

本次辦理公開申購價格最終訂為48元，5月28日至6月1日為公開申購期間；6月3日為公開抽籤日。

(時報資訊)