《證交所》ABC-KY公開申購價48元 15:402020/05/26 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞磁生物科技(ABC-KY)初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，該公司辦理競價拍賣股數651萬6000股，公開申購股數為172萬9000股，本次參與投標投標單筆數計4169筆，合格標單共3896筆，最低得標價格80.50元，最高得標價550元，得標加權平均價格90.21元。 本次辦理公開申購價格最終訂為48元，5月28日至6月1日為公開申購期間；6月3日為公開抽籤日。 (時報資訊) #ABC-KY #競拍 #公開申購 也許您會感興趣 推薦閱讀 費鴻泰稅務諮詢 恢復辦理 14:272020/05/22 生活 愛美女整形後出國遭拒 竟需醫生證明辯識 15:172020/05/22 社會 防群聚 竹市幼兒園線上報到 04:102020/05/23 地方新聞 昇佳電子競拍最高價683元 承銷價498元 14:202020/05/25 財經 《證交所》昇佳電子承銷價 498元 15:232020/05/25 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 04:102020/05/26 財經要聞 基隆包租代管開辦 最低市價5折 04:102020/05/26 地方新聞 竹縣新設非營利幼兒園 最快6月12日辦理登記 11:062020/05/26 生活 財經熱門新聞 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 日報 去美化時代來臨！陸晶圓代工龍頭砸重金 綁住台積電叛將 - 財經 人民幣屠殺慘劇重演！ 日媒驚揭北京對美警訊 - 財經 沒有拋棄華為！5G霸主搖搖欲墜 台積電120天急救援 - 財經 15檔振興券概念股 歡呼 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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