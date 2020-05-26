日本首相安倍晉三宣布全面解除緊急狀態，並中止全國防疫限制措施，周二日本股市上演慶祝行情，一舉站上近3個月來新高。

日相安倍晉三周一晚間宣布解除全日本的緊急事態，包括東京都與其周邊地區，他並表示日本不到兩個月已成功控制住疫情。

由航空與陸運股領軍，終場日經225指數大漲2.55%，收在21,271.17點，創下自3月5日來新高。

東證一部指數收漲2.17%，為1534.73點，創下2月28日來新高，33大類股全面上揚。空運股收漲6.77%，連續第2天漲幅居冠。日本解封後將帶動運輸需求反彈，鐵道股延續前一日的強勁升勢，西日本旅客鐵道收漲8.33%，東海旅客鐵道漲5.43%。

三越伊勢丹控股宣布包括新宿的伊勢丹旗艦店在內，旗下位於東京的主要百貨公司將重新開業，其股價應聲勁揚5.09%。

AnGes大漲10.50%，日媒報導該生技藥廠所開發的新冠狀病毒疫苖預計於7月展開一項臨床試驗，投資人看好該疫苖可能在年底前獲得政府批准。

(時報資訊)