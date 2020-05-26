HTC（宏達電）宣布旗下VIVELAND團隊取得美國知名VR遊戲廠商ARVI所開發設計的密室逃脫遊戲《黑獄逃生》 (The Prison)代理權。《黑獄逃生》為VIVELAND於2020年推出的首款密室逃脫遊戲，已於台北三創生活園區的VIVELAND虛擬實境樂園及高雄大魯閣草衙道的KOSMOSPOT X VIVELAND同步上線！

VR密室逃脫遊戲以傳統密室解謎遊戲為基礎，透過最新的虛擬實境技術營造身歷其境的場景，提供玩家最具真實臨場感的遊戲體驗，視覺效果媲美電影場景。在《黑獄逃生》玩家扮演的是一位臥底在黑幫內的警員，經過多年潛伏，終於掌握足夠的證據要將黑幫徹底掃蕩。沒想到竟意外發現，在警隊裡的頂頭上司和黑幫暗中勾結。但在揭發他之前，就被羅織罪名入獄，並且還將面對電椅極刑。而唯一能夠拯救自己的性命，只有敏銳雙眼和靈巧雙手，以及足以穿透迷霧的腦袋，還有與隊友的絕佳合作默契。

VR密室逃脫遊戲《黑獄逃生》預告

此款遊戲由美國知名VR遊戲廠商ARVI設計，位於紐約的ARVI工作室，曾推出數款暢銷密室逃脫遊戲，獲得各界玩家一致好評。這次的《黑獄逃生》更是以詭譎的氣氛、壓迫感十足的監獄場景及震撼逼真的爆破效果讓玩家大呼過癮，宛若置身於電影《刺激1995》的鯊堡監獄，為了洗清自己的冤屈，絞盡腦汁到最後一刻。

VIVELAND陸續將廣受好評的VR密室逃脫遊戲引進台灣，包括ARVI製作的《拆解核危機》(Mission Sigma)、《恐懼聖所》(Sanctum)及《賽博叛客》，另外還有Ubisoft所製作的 《失落的金字塔》(Escape the Lost Pyramid)與《穿越梅杜莎之門》(Beyond Medusas Gate)等，相關遊戲每月的累計遊玩次數上看千次，可以說密室逃脫是目前最受使用者喜愛的遊戲類型之一。

《黑獄逃生》為一款2到6人的連線遊戲，並適合12歲以上的玩家與同伴一起組隊解謎。接下來VIVELAND每兩個月將定期推出新遊戲，讓玩家享受更多選擇。5月底前民眾至VIVELAND虛擬實境樂園憑身分證證號「5」還可享單購票優惠，1個「5」享單購票八折、2個「5」享單購票五折，把握優惠機會搶先體驗最新遊戲！

(科技)