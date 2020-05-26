協助國銀拼紓困，金管會主委黃天牧26日上任首場記者會中金管會銀行局釋四大利多。銀行局長邱淑貞指出，考量紓困、維持金融韌性的考量下，將採取四大措施，一、Basel III延後至2023年時施、二、LTV法延後至2021年六月實施、三、系統性重要銀行內部管理資本增提2％延後一年實施、四、紓困放款因有政府保證，採預期信用損失評估處理原則。

邱淑貞指出，由於巴塞爾銀行監理委員會已在今年3月27日宣布延後一年，自2023年實施新的資本計提規定，由於BaselIII最終改革文件的資本計提將提高銀行所需資本且較為複雜，延後實施一年，可讓銀行人力資源、釋出銀行資本效果，配合國際延後一年從2023年實施。

二、BaselIII最終改革文件對於「以住宅用不動產為擔保的曝險」採用貸放餘額對抵押不動產貸放價值的比率適用不同的風險權數（LTV法）原本預計在今年第三季實施，但現在也同步延後一年至2021年6月實施，並會在今年下半年公布相關規範，預計實施後可增加1到2個百分比的資本適足率。

三、五家系統性重要銀行本來需增提的內部管理資本2％將延後一年實施（自2021年至2024年分四年提列完成），且經營危機應變措施的時程亦延後到2021年8月底前申報。

四、紓困放款授信資產的預期信用損失（ECL）評估處理原則。對於採取政府保證或協處方案的紓困放款等授信資產應評估ECL。ECL處理原則包括經政府保證、支持的紓困放款不必然發生信用風險已顯著增加。ECL的評估要考量過去、現在情況、未來經濟情勢的合理可佐證預測，並針對長期經濟預測給予適當的權數等原則。

(工商 )