百度26日宣佈其位於北京亦莊經濟開發區的Apollo Park已建造完成。據瞭解，Apollo Park是目前全球最大的自動駕駛和車路協同應用測試基地，集車輛及配件倉儲、遠端大資料雲控、營運指揮、維修與標定、研發測試於一身。該基地的建成將加速推進Apollo自動駕駛、車路協同技術產品的成熟和應用。

據悉，Apollo Park自2018年底開始籌備，基地占地面積13,500平米，使用面積11,000平米，已經配置自動駕駛測試車輛超200台，是百度Apollo當前在國內最大的應用測試基地。

基地內設有自動駕駛和車路協同研發中心、車輛標定中心、維修檢測中心、遠端大資料雲控中心、國內安全指揮中心、資產倉儲中心、測試安全學院培訓教室等配套功能，且室外設獨立測試閉環道路，涵蓋自動駕駛車輛從研發到測試全流程。

目前，Apollo的自動駕駛車輛已駛過全球24座城市，累積實現10萬次以上安全載客出行。

(工商 )