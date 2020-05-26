上海商銀舉行線上法人說明會，發布第一季營運成果，合併稅後淨利47.5億元、年成長0.9％，稅後淨利歸屬母公司業主36.0億元、年成長0.4％，每股稅後盈餘（EPS）0.81元，該行總經理陳善忠宣示年度四大發展重點，衝刺穩健的獲利表現。

陳善忠表示，第一季因肺炎疫情衝擊全球經濟，影響金融市場，全體本國銀行稅前盈餘年衰退達16.9％，但該行持續穩健經營，維持良好業務成長動能，當季合併淨收益仍達99.4億元、年成長3.8％，淨利息收益成長5.9％，手續費淨收益成長15.8％。且至3月底逾放比0.2％，備抵呆帳覆蓋率628.87％，去年底資本適足率14.56％，普通股權益第一類資本比13.82％，稅前資產報酬率及稅前淨值報酬率年化後分別為1.26％及10.49％，均優於本國銀行的0.62％及8.12％，顯示資產品質穩固健全，獲利能力優於同業一般水準。

展望今年的營運，陳善忠指出，該行中期發展策略是「深耕台灣、連結兩岸三地、拓展國際業務」，今年策略主軸為「智慧金融、創新永續」，將朝向四大發展重點。一是持續以企業金融為核心業務，提高國際金融業務的比重，以分散地理性的收益來源，達成區域互補作用，同時也兼顧個人金融的房貸、消費性貸款，以及中小企業放款，維持良好的業務成長動能。

其次是強化外匯業務、財富管理、財務行銷及財務操作，提高手續費收入與投資收益的規模與佔比、其三為持續深化滬港台三家〝上海銀行〞策略聯盟業務合作平台，並加速籌建大陸無錫分行，增資柬埔寨子公司AMK微型金融機構，布局更完整的大陸及亞太區域網絡。其四將加速發展數位金融，持續優化企業及個人網路銀行與行動銀行服務功能，架構實體分行與數位金融營運模式。

陳善忠強調，面臨後疫情時代的新常態，該行將調整新的策略思維，同時持續創新產品與服務，精實營運管理，善盡企業社會責任，創造永續價值。

上海商銀2019年各項主要業務穩定成長，合併稅後淨利197.2億元、年成長7.4％，稅後淨利歸屬母公司業主146.6億元、年成長6.9％，雙創歷史新高紀錄，EPS為3.50元、高於上年的3.37元。董事會並通過每股將配發現金股利2.05元，高於上年的2.0元，為銀行目前最高現金股利，現金股息殖利率約5％左右，將在6月19日股東常會議決。

(工商 )