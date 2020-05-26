出身台灣的美國有線電視新聞網（CNN）記者陳亦芃（Natasha Chen）在當地時間23日，於美國南卡羅萊納的默特爾海灘（Myrtle Beach）進行採訪時，遭到民眾以惡劣口氣怒罵，「摘下口罩，滾出我的國家」；陳亦芃事後在社群媒體發文將這段經歷，並遺憾仍有其他華僑也遭受過相同的事情。

根據《CNN》報導，事發當時陳亦芃正戴著口罩在默特爾海灘進行採訪，因當時在海邊活動的民眾沒有人戴口罩，加上她的亞裔面孔在一堆西方人當中十分顯眼，竟因此引發部分民眾不滿，朝著採訪組人員怒吼，「摘下口罩，滾出我的國家」。

陳亦芃在報導時表示，雖然有民眾認為陽光就是最好的消毒劑，但因目前仍在疫情期間，為了遵守防疫政策，她依舊配戴口罩進行採訪；另外，她也提到在這次採訪中，有許多民眾都對他們相當友好，僅有少部分人士抱持不滿態度。

事後陳亦芃在社群媒體PO文將這段經歷寫下，並於文末表示；她認為美國也是他們的國家，但很遺憾的是，她知道有很多華僑也遭遇過這樣的排華事件。而根據《聯合新聞網》記者報導，他們在事後連絡上陳亦芃的母親李應玲，她因女兒遇到這樣的事情感到又憤怒又驕傲；驕傲的是，女兒在這起事件中展現了過人的EQ；憤怒的是，直到現在他們依然會遭受這樣的種族歧視。

李應玲表示，自己本來擔心女兒會因此事受到影響，沒想到陳亦芃不但未因此沮喪，甚至反過來安慰她；陳亦芃說道，「我不想因為這件事情而受到關注，但確實有必要表明立場。」陳亦芃表示希望讓外界知道此事的嚴重性，因為仍有人的處境比自己更加艱難。

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(中時電子報)