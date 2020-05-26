霧峰警分局萬豐派出所警員，暖心將90歲的廖婦送回家。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

90歲的廖婦，日前豪雨中赤腳獨自外出，天雨路滑而跌倒，霧峰警分局萬豐派出所員警獲報，暖心將廖婦送回家。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

日前連日豪雨中有一老婦赤腳遊蕩且跌倒路邊，中市警局霧峰分局萬豐派出所獲報立即趕赴現場，發現該老婦在善心人士的攙扶，身子還微微顫抖，腳趾還多次擦傷，員警兩人見狀即上前協助，並發現老婦疑患有失智症，無法清楚回答員警提問，幸員警在其口袋找到身分證件，順利將她送返家。

霧峰警分局萬豐派出所警員林子豪、錢志豪日前巡邏時，接獲報案指出，有一約90歲的老婦在霧峰豐谷路上赤腳遊蕩且跌倒路邊，員警立即到場，發現老婦由報案的善心人士攙扶著，身體還在顫抖，面對員警詢問住處，老婦皆說不清楚，疑有失智現象，幸檢查老婦隨身物品，在其口袋發現其身分證件，知道婦人姓廖，現年90歲，且其住處離被發現地有2公里之遠。

原來廖婦獨自赤腳外出，山區地形崎嶇，加上豪雨不斷路滑，因而跌倒腳部有擦傷，加上赤腳走了2公里，腳趾頭也有些許擦挫傷，員警加以安撫並載她回家時，鄰居及鄰長聞聲而來，立即接手照護，並由鄰長聯繫其兒子回來照顧，附近民眾也對於警方的細心協助，皆連連讚賞。

警方呼籲民眾，若家中有失智老人，除能申請愛心手鍊外，也可將家人姓名、聯絡方式放在隨身衣物，以便警方能即時通知家屬，避免憾事發生。

(中時 )