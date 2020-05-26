身價逾5千億的澳門賭王何鴻燊，26日驚傳過世，享耆壽98歲，他生前共娶4個老婆，育有17名子女，因此家產會如何分？也成為關注焦點，其實，早在2010年就發生轟動外界的爭產事件。

賭王王國中，市值最高的上市公司為澳博控股，何鴻燊透過澳門旅遊娛樂（澳娛）持過半澳博股權，藉此控制澳博，可說是「得澳娛者得天下」。2010年何鴻燊轉讓信德2.5億股給二太藍瓊纓及其5名子女，更重要的是，信德亦持有澳娛11.5%股權，換言之二房在澳娛的影響力大增。

同年底，何鴻燊將澳博約7%股權轉給四太梁安琪，讓她成為澳博第二大股東，本來這次分股是二房和四房各有所得，未料2011年1月24日澳博發公告，指何鴻燊把旗下所持澳娛股權，平均轉讓二房子女與三太陳婉珍名下公司，隔天卻傳出賭王代表律師高國峻，直指二、三房未經許可轉移何鴻燊資產，更引述賭王說的「這是搶劫。」

再隔一天，賭王卻在三太家中現身，表示不滿股份分配一事為一場誤會，家人要以和為貴，問題不應以法律解決，之後何鴻燊又被四太接走，指派律師控告二太及三太。不過，高院在1月27日卻收到何鴻燊簽名文件，要求撤銷控告。在幾波來來回回控告後，事件直到3月10日才塵埃落定。

賭王發聲明，簽訂了家族和解協定，其後澳博公告，Lanceford所持有的澳娛權益將重新分配，其中0.117%為何鴻燊擁有，6%由四太擁有，而餘下25.538%將由二房、三房擁有，以達「房房有得分」的原則，爭產才告一段落。

何鴻燊事業版圖遍及旅遊、博奕、航運、地產等，2018年他陸續將名下資產轉到子女與太太名下，因為大房過世的早，子女也較為低調，二房就成主要掌權者，掌管的上市公司版圖最大，估計市值高達1100億港元，其中二房長女何超瓊擁有市值約97億港元的信德集團，同時握有澳博控股、美高梅中國的股份，以329億元身家，位居《富比士》香港富豪榜第23位。另外二房么子何猷龍也負責多間上市公司。

而三房陳婉珍除了澳娛和澳博股權外，還有澳門勵駿16.28%的股權，被譽為「全球最美千金」的何超蓮擔任非執行董事，四房梁安琪則為澳門博彩第二大股東，連同長女何超盈、長子何猷亨共同持有澳博11.87%，目前以248億港元身家，位居《富比士》香港富豪榜第29位。

(中時電子報)