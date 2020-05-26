鄉林建設「鄉林天韻」，社區內大量植栽紫薇和楓香，戶戶配置「抗PM2.5新風換氣系統」。（鄉林建設提供／盧金足台中傳真）

建商打造養生等低密度的生態規畫，吸引購屋族群目光。（鄉林建設提供／盧金足台中傳真）

疫情漸緩，各行各業忙著拚經濟，全國商業總會理事長賴正鎰26日表示，後疫情時代來臨，5月下旬起報復性消費陸續出現，預計6月就可全面恢復，多數建商規畫新案加入防疫概念，預計下半年起全力衝刺續推新的預售案，房市將呈現「價穩、量增」格局。

鄉林集團董事長賴正鎰說，新冠肺炎疫情進入5月後已經趨穩，多數民眾開始恢復正常的安全生活作息，但會有不同於以往的做法，例如社交距離及避免往人多擁擠的地方走，居住方面也會追求大棟距、人口密度較低，且盡量靠近大型公園等永久大棟距的環境。

此外，比較空曠的新興重劃區，因腹地大、綠地規畫完善，人口也比成熟商圈少很多，最重要是產品規劃新穎且選擇多，房價又較親民，受到自住買盤的青睞。

新冠肺炎疫情衝擊營建砂石物料供應需求，加上嚴重缺工，建商第一季苦撐度過，第二季進入後疫情時代，台中建商推案價格不僅穩盤，部署動作不停頓，持續滾動加速布局。

鄉林不動產研究室依內政部統計指出，第一季全台住宅類建照核發數量為3萬4752宅，其中台中市以8259宅居首位，占全台近1／4案量，台中因環境優、交通建設逐步到位，加上中科帶動就業人口移居，近年人口持續正成長。

值得一提的是，這一波疫情讓許多在外台商，有感台灣防疫安全奏效，不只回台投資的資金已突破兆元，建商也嗅到房地產後市商機，鎖定具交通建設與土地重劃題材的新興商圈大力囤地。

建商看好現階段居住密度低、擁高綠覆自然環境的開闊空間住宅賣相佳，不僅在台中積極搶地佈局往新興重劃區集中靠攏，同時強化基地建築線退縮廣植樹木、還有陽台暨頂樓空中花園、空中菜園等防疫、養生等規畫，吸引購屋族群目光。

鄉林不動產研究室指出，新冠肺炎疫情，改變民眾生活和休閒習慣，也影響建築的規劃取向，很多購屋者在看房會詢問「當層排氣」及管道工法，擔心社區垂直感染問題，其實這部分為新大樓基本標配，更多預售建案主打防疫及高綠覆自然環境，且基地臨路內縮14米以上廣植林木。

鄉林建設以年底將交屋的台中「鄉林天韻」為例，除了社區內大量植栽紫薇和楓香之外，戶戶還配置「抗PM2.5新風換氣系統」；捷運機廠特區附近新出的建案，特別以使用「空氣過濾系統」、「防霾紗窗」等為賣點，提高居家空氣好品質。

(中時 )