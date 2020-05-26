百年老店大同經營權案鏖戰三年多，就在大同公司派和市場派王光祥熱戰方酣，大同第四度傳出被中資瞄準，替這場經營權之爭再度蒙上紅色陰影。

據大同最新出爐的前十大股東名冊顯示，又出現兩間全新外資，一家是排名第一的「群益金鼎證券股份有限公司受託保管群益證券（香港）有限公司客戶群益證券託管有限公司投資專戶」，另一家是排名第四的「匯豐銀行託管ING亞洲私人銀行有限公司」，分別持股大同八‧七三％和五‧八七％。

除上述二家外資專戶外，這次大同揭露的外資還有「匯豐託管匯豐金融證券（亞洲）有限公司」、「中國信託託管元富證券（香港）有限公司投資」及「國泰證券（香港）有限公司-客戶帳戶」也大量持股大同，總計持股近六％，合計這五家外資持股大同二成。

針對疑似中資再度看上大同，金管會、投審會也已展開調查，追蹤這批外資金流和最終受益人，也讓大同再度蒙上被紅色資金狙擊的陰影。

事實上，這已經不是第一次大同被中資看上，早在二○一六年九月中資就對大同下手。隔年檢調發現，中資透過永豐銀、兆豐銀的外資專戶大買大同股票，炒股套利近二○億元；同年四月，金管會發現中資透過永豐金證繞道香港買大同四％，也讓金管會出手對永豐金證開罰，並限制中資沒有投票權、不能出席股東會等股東權益。

二○一七年七月，時任立委黃國昌發現，下手大同的中資就是上海龍峰及其負責人任國龍，(據傳)媒體也接獲爆料稱，任家是透過群益金鼎證、兆豐銀、永豐金證等持股大同，其中群益金鼎證也是這次被揭露的託管外資之一。

當時被點名的中資任家，被市場認為可能只是人頭，真正的幕後操盤人是台商鄭文逸。鄭文逸正是大同第六大股東，已被檢調以炒股大同案起訴，目前該案仍在台北地院審理中，鄭文逸持股大同超過七‧八萬張，目前鄭文逸仍能合法行使股東權益。

市場面對中資持續狙擊大同，發出擔憂聲浪，一名市場人士說，政府過去已三度調查發現中資看上大同，若是在行使股東權益後，才發現鄭文益和這些外資背後其實都是中資，恐怕會影響大同經營權，「就算政府事後認定是違法中資，但公司和股東受到的損失，政府又該如何處置？」

(中時電子報)