中華電(2412)宣布，積極投入智慧物聯網和5G技術的研發應用，近年更將觸角延伸至智慧整合醫療服務，除以「中華健康雲」推動居家照護服務外，在醫療機構、職場等場域也有許多成功的案例。受新冠肺炎疫情影響，更促使遠距醫療需求提升，中華電攜手員榮醫療體系及佐臻、品臻公司，共同推動「智慧醫療應用服務」，藉由AR智慧眼鏡及寬頻網路進行遠距醫療協作，避免交叉感染風險，使行動不便的病患也可獲得完好的醫療照護，進而提升醫療品質。

迎接5G行動網路時代即將來臨，中華電積極整合高頻寬、低延遲及高資安等級的雲端服務優勢，與佐臻、品臻公司合作，提供彰化員榮醫院及在地三間照護機構進行遠距診療服務，醫護人員只要配戴AR智慧眼鏡進行探訪，就可將第一視角的即時影像，傳輸給在遠端醫院指導的醫師，進行病情詢問、醫療處置及醫囑建議，如有特殊狀況亦可與專科醫師共同會診，判斷是否需後送回院治療，提升病患的醫療照護品質與效益，此外，更可應用於119消防救護車上，透過隨隊護理師或消防員與急診醫師遠程協作，即可即時進行必要處置與院內急救準備。

中華電持續以「中華健康雲」為核心推動個人居家照護、遠距智慧醫療及職場健康管理服務，計劃將職場健康管理系統(EHS)導入員榮醫療體系，目前員榮與彰化在地多間企業合作廠醫、職護服務，未來可整合健檢資料持續追蹤了解員工健康狀況，也提供四大職業疾病(包含過勞、人因、母性、暴力)預防計畫及整合醫務諮詢紀錄及問卷服務；而企業員工亦可透過「中華健康雲」APP，進行日常生理量測或觀看衛教新知進行自我健康管理，期望廠醫、職護透過中華電職場健康管理服務，有效管理企業員工健康。

(時報資訊)