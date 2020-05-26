「澳門賭王」何鴻燊今（26日）病逝，享耆壽98歲。身高182公分，擁有波斯、中國、荷蘭、英國、猶太等多個民族混血，面貌英俊、身材挺拔，活脫脫就是偶像劇中的高富帥，澳門賭王一生風流不斷、豔福無邊，但竟然也曾施展「美男計」，傷害一名少女的心？

「我這一輩子，就是累了這個女人！」，賭王何鴻燊曾如此無奈長嘆。據香港《東網》報導，40年代末期，何鴻燊和何善衡合辦「大美洋行」，經營紡織品生意，由於紡織品有限額，需要出口地的大使及領事館簽發貨單。

何鴻燊與一名叫劉財的經紀人到東京見大使，但大使只肯批出申請原額的百分之五。劉財建議何鴻燊從大使的女秘書下手，用「美男計」讓女秘書協助他們。

該名女秘書見到高大英俊的何鴻燊，立即心生好感，何鴻燊馬上與女秘書展開約會，赫然發現女秘書是某國家的駐日領事千金，她的父親更可以簽發限額。

何在女秘書的幫助下取得數百萬港元的限額，隨即便返回香港，並忘了這位金髮俏秘書。

20年後，一名修女突然造訪何鴻燊的辦公室，竟然是當年那名女秘書！原來，當年劉財假借何的名義送女秘書一隻手錶，她以為這是定情信物，在何鴻燊離開日本後仍苦苦守候。

數年後她發現何早有妻室，傷心欲絕的她決定終身侍奉天主。直至她因公務到澳門，忍不住去見何鴻燊，何才知自己誤了一名女性的終身幸福，抱憾終生。

(中時電子報)