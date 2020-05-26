時序步入銀行招募人力旺季，面對新冠肺炎疫情，永豐金（2890）徵才計畫不停歇，積極採用遠距視訊模式進行面試。永豐金表示，今年整體徵才1500人的計畫不變，強力主打策略、科技、海外人才3大領域，且是金控成立以來海外徵才人數最多的一次。

永豐金總經理朱士廷表示，今年初計畫全年徵才目標約1500人，包括銀行約800人、證券約550人，惟疫情爆發打亂市場召募步調，以往春節後展開的校園召募紛紛取消，改採遠距視訊面試模式，讓面試主管、應徵者、人資人員三方線上進行面試。

因應整體金控中長期策略發展，永豐金不受疫情影響，以超前、超量、超領域「超前布署」廣納人才，除了人力補缺不限縮外，今年更強力主打策略人才（MA、MVP）、數位科技人才、海外人才等，預計徵才1500人、目前已有逾1700人應徵。

朱士廷指出，今年預定海外人才（含IMA與海外現職菁英）約48位，數位科技人才廣招200位，海外菁英招募專案亦預計一次招募48位海外人才，為永豐金首次大規模對有意赴海外發展的優秀人才招兵買馬，也是金控成立以來海外徵才人數最多的一次。

數位科技人才方面，永豐金投入大量資源發展人工智慧（AI），祭出年薪百萬起跳高薪，延攬10位儲備AI科學家加入永豐AI實驗室，並啟動數位人才希望工程，進行全方位檢視和調整，以吸引與留任傑出優秀的科技人才，盼為永豐開創數位科技轉型新境界。

(時報資訊)