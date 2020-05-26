瑞銀發布每月展望報告中提到，隨著時序即將進入六月，市場把憂慮放在三件大事上，其一是疫情會不會捲土重來，第二就是地緣政治風險，第三則為美股是否估值過高。對此，瑞銀規劃出了三種未來可能出現的情境、以及投資思維。

外媒報導，瑞銀首席投資長Mark Haefele表示，市場目前把關注焦點鎖定在三個不確定因素上，包括疫情、地緣政治風險以及美股估值；對此，Haefele也分別勾勒出未來可能會遇到的三種情境。

第一、樂觀情境，各國重啟經濟且沒有遭遇到二次疫情衝擊，這種情況下，我們預計部分受到疫情重創的產業，表現將開始優於大盤。我們建議可以關注美股中，受惠家庭消費反彈的企業。

第二、中性情境，商業活動雖然在5、6月恢復正常，但整體經濟12月才能完全回復。這種情況下將有利信貸表現，像是美國投資級與高收益債券、或是以美元計價的新興市場主權債券。此外，也可以關注遠端醫療、基因療法、自動化和機器人等長期投資。

第三、悲觀情境，在最壞情況下，投資人很難找到安全的資產，可能會轉投債券懷抱，不過其收益表現可能不會太好。

(中時電子報)