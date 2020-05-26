澳門賭王何鴻燊近年因身體狀況不佳，都住在醫院監控療養，昨傳出命危消息，今天港媒即報導他因身體虛弱無法再打強心針，今凌晨在家人的陪伴下辭世，享耆壽98歲，所幸他在生前最後時刻，見證了何家「有後」開枝散葉，超模奚夢瑤帶球嫁賭王家老么何猷君，讓賭王抱到第一個內孫。

何鴻燊家眷眾多，四個老婆給他添了眾多兒女，然在何猷君之前，還沒有內孫出現過，而去年5月，24歲的何猷君突然向大他6歲的超模奚夢瑤盛大求婚，當時即盛傳雙喜臨門，果真同年10月24日，何猷君宣布新歡老婆平安順產，是個兒子，也是何家第五代長孫。

何猷君po文公開喜訊時，寫道除了很高興升格當爸媽外，也很興奮跟老爸何鴻燊報喜：「他有長孫了！他老人家的願望終於實現了，我們家終於有第五代的男丁了！」，賭王開心得不得了，非常重視金孫，孩子名字的第二字照族譜排序指定，第三字則是何鴻燊將自己的名字送給金孫，取名「何廣燊」，何猷君也覺得滿意，期盼兒子能成為跟爺爺一樣，做個有益於社會的人，也傳賭王為鼓勵家人開支散葉，每添新成員必送獎勵金，遑論何猷君所生的是第一內孫，然「千億金孫」一事遭孩子的爸否認。

(中時電子報)