經過這波新冠肺炎疫情考驗，改變民眾生活習慣，與對居住環境的要求，鄉林建設表示，近年來規畫空中有機菜園，列為大樓建案的標準配備，分區提供住戶閒暇之餘享受田園樂，經過新冠肺炎的衝擊，發現防疫期間社區住戶們不敢到公共場所，反而在自家陽台和頂樓空間利用率提高，很多住戶悶在家無聊，在陽台上種盆裁、還擺上小桌椅賞景喝茶。

以往頂樓戶外多半是拿來曬床單的公共空間，現在向管委會申請使用空中花園或菜園種植的愈來愈多，形成防疫期特殊現象，尤其2樓靠近露台及頂樓住戶最為受惠。

鄉林建設年底將交屋的台中新建案「鄉林天韻」，社區內大量植栽紫薇和楓香，戶戶配置「抗PM2.5新風換氣系統」；捷運機廠特區附近新出的建案，以使用「空氣過濾系統」、「防霾紗窗」等特色，提高居家空氣好品質。

歷經疫情衝擊，房市漸復甦，鄉林不動產研究室依台中市府地政局統計，今年1至4月，台中市土地買賣共2萬2448筆，較去年同期的2萬1009筆，年增6.8％，創2016年以來連續5年新高。

賴正鎰指出，因應疫情，兩岸建商都有新做法，像是大陸的大型知名建商，因應疫情推出「直播售樓」、「線上樓盤展示」、「虛擬實境技術（VR）」等數位行銷宣傳新案；北京市政府更鼓勵開發商利用大資料、人臉識別、區塊鏈等科技手段，推行線上選房及簽約，這是很值得台灣學習。

但住宅買賣動輒千萬元，台灣的購屋族群可能還是習慣實地賞屋，因應土地及營建物料、工資上漲情況下，風聞有部份建商蘊釀下半年推案開價可能有一波調幅。

賴正鎰說，不少有購屋計畫的消費者，在上網蒐尋建案資訊之餘，也趁著最近疫情平緩鎖定目標外出賞屋，許多預計6月後才準備要新推的預售案，在接待中心還沒完成前，光是線上續客能量大爆發，預約賞屋電話甚至已經排到6月底。

鄉林不動產研究室指出，台中市區精華土地開發飽和，捷運及鐵路高架化等各站周邊，與台74線環狀沿線帶狀蛋白區搖身高潛力區，北屯區單元12重劃區及機廠特區，獲捷運通車、COSTCO二店即將開幕等利多，成為台中市推案熱區。

而人口淨遷入第2名的南屯區，嶺東科大附近的建功重劃區也成首購宅的推案大本營，建商看好串聯精科園區、台中工業區、中科等三大園區龐大潛在就業人口大力推案，由於此區房價尚處初升段，低總價、低首付及低利率等三低門檻，讓許多首購族群趨之若鶩。

(中時 )