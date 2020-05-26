影帝吳朋奉驟逝，經紀人證實是25凌晨死於「腦中風」，腦神經內科醫師林志豪表示，中風原因很多，但可透過「控制慢性病」和「培養良好的生活習慣」降低患病風險，其中控制血壓可降48%腦中風的機率。

影帝吳朋奉昨（25日）在新北市板橋區的住處猝死，死因是腦中風，享年55歲。林志豪表示，據衛福部資料每44分鐘就會有一個人死於腦中風。腦中風原因很多，少數人是因基因缺陷、血管異常導致機率提升，但多數是因慢性病、不良生活習慣所致，其中三高問題最危險。

林志豪指出，約8成的人屬梗塞型的腦中風，2成則是出血型腦中風。其中梗塞型的腦中風，可透過靜脈血栓溶解劑，在黃金3小時內注射，增加血管通暢的機會，降低病人殘障機率。6小時內，還可做動脈取栓術，大幅降低中風造成的後遺症。

林志豪也說，預防腦中風最重要的是控制慢性病，若能好好控制血壓，可降低48%腦中風的機率。妥善控制膽固醇則能降27%腦中風機率，若能成功戒菸酒、減肥和控制糖尿病，也都能幫助降低中風發生率。

林志豪也提醒，腦中風可用口訣「臨、危、不、亂」記住，臨，就是突然手腳無力、下垂；微，就是微笑時嘴巴會歪掉；不 ，就是口齒不清；亂，就是不要慌亂，出現症狀就快打119送醫，即時治療。

(中時電子報)