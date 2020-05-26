北市警消26日獲報，西園路1段7某機械式停車場進行維修作業時，3名工人疑似操作不慎，由1樓摔落至B2，消防局獲報後，將受傷的3人送往醫院救治。

其中29歲傷者右腳踝骨折、59歲傷者右大腿骨折、40歲傷者則是頭部撕裂傷，目前暫無生命危險，詳細事故發生原因，正由警方及勞檢單位調查中。

(中時 )