維修機械停車場 北市3工人摔落B2受傷 16:132020/05/26 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市停車場施工意外，3工人摔落受傷。（翻攝照片／陳鴻偉台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市警消26日獲報，西園路1段7某機械式停車場進行維修作業時，3名工人疑似操作不慎，由1樓摔落至B2，消防局獲報後，將受傷的3人送往醫院救治。 其中29歲傷者右腳踝骨折、59歲傷者右大腿骨折、40歲傷者則是頭部撕裂傷，目前暫無生命危險，詳細事故發生原因，正由警方及勞檢單位調查中。 (中時 ) #傷者 #受傷 #骨折 #北市 #停車場 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏東舊酒廠停車場 開工動土 04:102020/05/22 產業．科技 屏東舊酒廠 改建立體停車場 04:102020/05/22 地方新聞 323政院驅離案 傷者律師譏「下令驅離」有如「佛地魔」 13:422020/05/22 社會 北市批中央 無異五十步笑百步 04:102020/05/23 地方新聞 北市社福場館社團成果發表 逐步開放 04:102020/05/23 地方新聞 落日大道挨酸付費景點 苗縣將設觀景台、停車場解違規問題 14:402020/05/24 生活 豐原客運連撞8車開回停車場 司機呆坐不言不語 13:462020/05/25 社會 急性腦中風 公車司機連撞8車 04:102020/05/26 地方新聞 防疫紓困 台南公有委外停車場最高減收5成權利金 11:092020/05/26 生活 九旬婦豪雨赤腳外出走到磨破腳 霧峰警暖心送回 15:532020/05/26 社會 社會熱門新聞 人妻曝吃老熟男經驗 網友酸：鮮肉不好嗎？ - 社會 連署書被A走 呂秀蓮提告北檢現身出庭 - 社會 經紀人親口證實：吳朋奉死於腦中風 - 社會 九旬婦豪雨赤腳外出走到磨破腳 霧峰警暖心送回 - 社會 賭王何鴻燊人生交棒 5女何超鳳掌大權 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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