想知道 LINE 全新「訊息貼圖」試用起來是什麼效果嗎？LINE 超大方，史上首度開放貼圖免費試用，讓你先試再買，不用擔心傷荷包唷！

LINE 今日宣布，所有使用者皆可體驗「BROWN 免費試用訊息貼圖」。使用者只要加入「貼圖最前線」LINE 官方帳號，就可以免費下載這一組訊息貼圖。下載期限至 5 月 28 日止，下載後手機、電腦版皆可免費用 14 天。

LINE 提供「BROWN 免費試用訊息貼圖」試用，使用者可試用 14 天，試試看訊息貼圖的效果。(摘自 LINE Store)

LINE 全新「訊息貼圖」與「隨你填」貼圖可以填上姓名的特性類似，可以讓你最多填上 100 字的內容，並且完美整合在貼圖當中，彷彿這張貼圖就是你自己做的一樣！在起初推出之際，訊息貼圖僅能支援 LINE 手機版(iOS 以及 Android)，如今隨著電腦版更新(Windows 6.0.1 版以及 Mac 6.0.2 版)，也終於可以在電腦上完整顯示訊息貼圖的內容，且也可以修改訊息貼圖中的字樣。對於訊息貼圖感興趣的朋友，可以先行試用，覺得符合需求再下手購買！

(科技)