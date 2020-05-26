台中市長盧秀燕上任後加速推動太平國民運動中心興建計畫！市議員李麗華26日肯定市府努力實踐市民等了10年的心願。運動局長李昱叡說，太平國民運動中心本預算2億元，市府參考當地人口數，將加碼把整體預算提高至4.1億元，全力打造融合當地地景及親子共融的特色運動中心。

市議員李麗華26日於教育文化業務質詢時，關心太平國民運動中心建設。她說，在縣市合併之初，她就一直向前台中市長胡志強爭取設置太平國運中心；經過多年等待，盧市長上任後2年已大幅推動進度，將完成地方民眾引頸企盼10年的期待。

李昱叡表示，盧市長對於推動國民運動中心非常重視，特別參考太平區人口數做規畫，市府將在太平國民運動中心原本的2億元本預算中，再加碼將整體預算提高至4.1億元，並將提請市議會審議，也請議員多多支持，完成市民的期待。

李昱叡強調，太平國運中心規畫設施包含游泳池、體適能中心、韻律教室、攀岩場等，並設置綜合活動區供長者及親子相關課程；因太平國運中心位於坪林森林公園內，將進一步融入坪林森林公園地景設計，提供大量開放空間供民眾休憩，同時保有視覺穿透性，提供親子共融、環境友善的特色運動中心。

(中時 )