配合蘇揆裁示，6月7日起可能擴大開放國內民正常生活。行政院已預劃在7日以前舉行記者會，正式對外說明振興券發放措施，不過，由於振興券確定要配合暑假推動，因此目前只確定6月中左右可接受民眾「預約」振興券，並未打算提前上路。

蘇貞昌今天在跨部會解禁會議中裁示，若能順利度過第四個14天（6月7日）零本土病例或無社區感染，政府也將擴大開放國內民眾正常生活，不用等到端午節。政院人士也說，目前已規定在6月7日前舉行記者會，說明振興券發放措施。

對於立委及商業呼籲提前發放振興券，政院人士表示，在符合相關條件的情況下，最快6月7日才解封，且解封後還要觀察一陣子，政府還是希望暑假時全家一起消費，屆時用券的方式才會多元，否則在暑假前，錢還是不可能流通到攤商，研判民眾拿到振興券，還是可能會花在家裡附近購買日用品之上；另一方面，選在暑假也是配合許多旅遊補助的上路，所以振興券「應該不會提前」。

這位人士也說，民眾可以提前在6月中的「預約」振興券，概念就是跟口罩預約一樣，先用不同載具綁定，像在藥局或APP上買，至於拿口罩的時間全國都是一致的，不是因為先預約，在6月15日就可以先用。

(中時 )