方季惟日前發行全新單曲《祝福された時間~祝福的時光》與新書《歲月釀的檸檬紅茶》，她來到POP Radio《音樂咬耳朵》擔任主持人哲緯的917包廂廂賓。至今仍未婚的方季惟直言「決定只跟自己在一起」，哲緯好奇方季惟「對愛是否仍有期待」？她則從容表示隨緣，甚至面對親友熱心介紹對象，方季惟感興趣的是對方「為什麼喜歡我？是喜歡藝人？還是喜歡一個女生？」表示不會因為被介紹對象，就與對方交往，她還會鼓勵被介紹的對象再試著多交幾個朋友，這樣的心態從初出道至今未變。

父母相繼因病過世，方季惟坦言「應該要想到自己了」。回憶與雙親的天倫時光，方季惟分享父親騎機車送她工作時為了禦寒，竟在雨衣內塞報紙，明明仍難抵抗寒冷，卻更怕她的手凍僵，霸氣地要她將手放在口袋取暖。方季惟說「爸爸只給我快樂的因子」，在開刀前也不願讓家人擔心。方季惟除了透過節目表示已如願繼續唱歌給父親聽，同時告訴母親「請放心，我在這裡過得很好」。

而方季惟在新書裡提到想當上古人，對此她的解釋是「古早人」，其實就是回歸最低物慾、不與人爭執，也不去攀比，享受粗茶淡飯的幸福。完整節目將在5月27日晚間11時《音樂咬耳朵》播出。

POP Radio《音樂咬耳朵》主持人哲緯（照片前排左二）提供服役時與方季惟（左三）的合照。POP Radio提供

方季惟在新書中自比上古人,並享受粗茶淡飯的幸福。POP Radio提供

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