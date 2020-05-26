後疫情時代，智慧生活、健康樂活、節能永續發展3大領域，將有兆元商機，工研院將攜手台灣業者，點亮未來創新商機。

武漢疫情爆發後，工研院充分利用台灣核心技術與靈活製造的優勢，2月就讓台灣口罩國家隊初步成形，1週內建置4條生產線，對台灣防疫成功起了關鍵作用。

4大改變 預示市場方向

劉文雄指出，在政治方面，反中情緒高漲，達到1989年天安門事件後最高，部分供應鏈移出中國將是趨勢。在經濟方面，如同荷蘭政府提出未來將是「1.5公尺經濟」的新時代，社交距離將影響數位化的發展；曾經研究單位預估，2030年全球將有40%的數位經濟，疫情之後，這個方向會提早來臨，比重也會更高。

在社會方面，人類封關，動物跑到路上，過去人類侵犯大自然，讓病毒從蝙蝠身上傳到人體，造成世紀災難，未來學習與大自然共存，意識會慢慢提高，永續環境的思考，在社會上省思將會抬頭。

在科技方面，這次全球化將重新定義，永遠要用第2供應鏈來源的思考，例如過去全球主要藥物來源自中國及印度，當藥物供應鏈斷源，必然產生危機，其中政治反中氛圍提高後，低製造成本將不再是最重要的事，科技上衡量成本與風險將重新取得平衡。

就智慧生活而言，其實就是「1.5公尺經濟」的落實與再進化。未來，線上娛樂技術的發展潛力大，相關需求將爆發，要實現這些科技，需要感測晶片，人機互動裝置、影像鏡頭等軟硬體整合，台灣可發揮在資通訊設計製造的強項，提供相關系統。

資通訊優勢 搶攻創新商機

當然，不只線上娛樂技術，未來遠端上課也可像真的進入虛擬的教室上課一般，各類鏡頭3D感測的技術，可輕易分辨上課老師或學生的情緒變化，增加臨場感，臉部辨識科技將持續融入生活，也是台灣強項。

當人類享受智慧生活，健康樂活的科技優勢後，進而得尊重地球，讓環境永續發展持續，這時智慧製造、節能科技的發展與整合，也充滿商機。

產業再升級 將扮領頭羊

劉文雄指出，大量製造的時代將漸漸式微，設計生產改變成客製化；例如美國希望製造業回國，就需要利用各類智慧型機器設備，全面的自動化，並趁此機會將傳統產業升級。

劉文雄預估，10年內，智慧生活、健康樂活與節能永續發展3大領域，將讓台灣從半導體與資通訊技術的製造大國，進而成為服務人類需求的科技整合系統服務的重要國家；屆時，台灣製造將不再是比拚製造成本高低，而是創新科技是否符合人類需要的評比。

(中時電子報)