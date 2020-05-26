塔斯社報導，俄羅斯開始建造第一架未來戰略轟炸機PAK-DA的原型機，這是俄羅斯在冷戰結束之後，第一種全新設計的轟炸機。

消息人士稱，俄羅斯聯合飛機公司已經開始建造PAK DA的機身部件，而其他關鍵技術則是在圖波列夫設計局開發。

PAK DA的全稱是「未來遠程程航空綜合體計劃」，也稱為「 Product 80」(第80號產品)，另有「信使」 (Courier)的代號。

另一消息人士說，飛機駕駛艙的建設已經在進行中，若一切順利，原型機組裝工作應該在2021年完成。

2019年12月，俄羅斯國防部副部長克里沃魯奇科(Alexey Krivoruchko)證實，PAK-DA的項目已獲批准，由圖波列夫設計局(Tupolev)主導開發工作，開始設計PAK-DA的科技與零件。2020年2月，克里沃魯奇科再透露，用在PAK-DA的引擎，將於今年底開始試驗。

一般認為，PAK-DA的外型採用飛行翼(Flying wing)設計，也就是類似美國B-2轟炸機那種機身機翼融合式，是匿蹤飛機的主流外型。報導稱，PAK-DA也將採用降低雷達度的技術和材料。

與B-2相同，PAK-DA也是亞音速的，有龐大的機內彈艙，能夠攜帶巡航飛彈、精密炸彈和高超音速武器，並將配備最新的通信和電子干擾設備。

(中時電子報)